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WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968

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Dividende im Fokus 10.04.2026 10:02:26

SPI-Titel Julius Bär-Aktie: Was von Julius Bär an Dividende ausgeschüttet wird

SPI-Titel Julius Bär-Aktie: Was von Julius Bär an Dividende ausgeschüttet wird

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Julius Bär-Aktionäre über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von SPI-Titel Julius Bär am 09.04.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 2,60 CHF vereinbart. Wie die Dividendenhistorie offenbart, hat sich die Dividende damit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. 535,60 Mio. CHF werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit keine Veränderung ergeben.

Julius Bär- Ausschüttungsrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung ging der Julius Bär-Anteilsschein via SIX SX bei einem Wert von 61,52 CHF aus dem Geschäft. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das Julius Bär-Papier. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Julius Bär-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Aktionäre. Julius Bär verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 4,17 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 4,43 Prozent.

Julius Bär-Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Julius Bär via SIX SX 0,033 Prozent verteuert. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 22,98 Prozent statt.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Julius Bär

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 2,69 CHF aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4,38 Prozent hinzugewinnen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel Julius Bär

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens Julius Bär beläuft sich aktuell auf 12,606 Mrd. CHF. Das Julius Bär-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 16,79. Der Umsatz von Julius Bär belief sich in 2025 auf 6,089 Mrd. CHF. Das EPS summierte sich derweil auf 3,72 CHF.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: l i g h t p o e t / Shutterstock.com,FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages

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