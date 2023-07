SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Jungfraubahn eingebracht

Bei einem frühen Jungfraubahn-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 20.07.2022 wurde die Jungfraubahn-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Jungfraubahn-Aktie bei 125,60 CHF. Bei einem Jungfraubahn-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,962 Jungfraubahn-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 149,68 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Anteils am 19.07.2023 auf 144,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,97 Prozent vermehrt.

Der Jungfraubahn-Wert an der Börse wurde auf 853,33 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at