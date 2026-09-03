Jungfraubahn Aktie
WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789
|Jungfraubahn-Investmentbeispiel
|
03.09.2026 10:04:02
SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Jungfraubahn-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Jungfraubahn-Aktie bei 100,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 99,502 Jungfraubahn-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25 373,13 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Anteils am 02.09.2026 auf 255,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 153,73 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Jungfraubahn belief sich zuletzt auf 1,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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