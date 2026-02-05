SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Jungfraubahn-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Jungfraubahn-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 132,40 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 75,529 Jungfraubahn-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 187,31 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Anteils am 04.02.2026 auf 307,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 131,87 Prozent.

Jungfraubahn erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at