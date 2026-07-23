SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Jungfraubahn-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 23.07.2023 wurden Jungfraubahn-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Jungfraubahn-Papier bei 149,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 66,756 Jungfraubahn-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.07.2026 gerechnet (258,00 CHF), wäre das Investment nun 17 222,96 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 72,23 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Jungfraubahn belief sich zuletzt auf 1,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at