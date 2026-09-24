Jungfraubahn Aktie

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WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789

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Jungfraubahn-Investment im Blick 24.09.2026 10:03:25

SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Jungfraubahn-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Jungfraubahn-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 138,80 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 72,046 Jungfraubahn-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 354,47 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Anteils am 23.09.2026 auf 227,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 63,54 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Jungfraubahn belief sich zuletzt auf 1,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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