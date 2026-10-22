SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Jungfraubahn-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 22.10.2021 wurde die Jungfraubahn-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 144,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,694 Jungfraubahn-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Jungfraubahn-Aktien wären am 21.10.2026 165,62 CHF wert, da der Schlussstand 238,50 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 65,63 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Jungfraubahn belief sich zuletzt auf 1,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at