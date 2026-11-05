Jungfraubahn Aktie

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WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789

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Jungfraubahn-Investition 05.11.2026 10:03:20

SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungfraubahn von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Jungfraubahn eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Jungfraubahn-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Jungfraubahn-Aktie an diesem Tag bei 240,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Jungfraubahn-Aktie investiert hat, hat nun 41,667 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 145,83 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Anteils am 04.11.2026 auf 267,50 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,46 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Jungfraubahn belief sich zuletzt auf 1,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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