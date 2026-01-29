SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Jungfraubahn von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Jungfraubahn-Aktie gebracht.

Am 29.01.2025 wurden Jungfraubahn-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 181,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Jungfraubahn-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,519 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 644,59 CHF, da sich der Wert einer Jungfraubahn-Aktie am 28.01.2026 auf 298,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +64,46 Prozent.

Jungfraubahn wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,71 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at