SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Jungfraubahn-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Jungfraubahn-Einstiegs gewesen.

Jungfraubahn-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Jungfraubahn-Anteile an diesem Tag bei 95,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,471 Jungfraubahn-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.02.2026 auf 301,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 157,07 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 215,71 Prozent.

Der Börsenwert von Jungfraubahn belief sich zuletzt auf 1,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at