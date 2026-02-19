Jungfraubahn Aktie
WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789
|Jungfraubahn-Investition
|
19.02.2026 10:03:24
SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Jungfraubahn-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Jungfraubahn-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Jungfraubahn-Anteile an diesem Tag bei 95,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,471 Jungfraubahn-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.02.2026 auf 301,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 157,07 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 215,71 Prozent.
Der Börsenwert von Jungfraubahn belief sich zuletzt auf 1,70 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
