SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Jungfraubahn-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Jungfraubahn-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Jungfraubahn-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Jungfraubahn-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 102,50 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Jungfraubahn-Aktie investierten, hätten nun 9,756 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Jungfraubahn-Papiere wären am 05.08.2026 2 517,07 CHF wert, da der Schlussstand 258,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 151,71 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Jungfraubahn belief sich zuletzt auf 1,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at