SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Jungfraubahn-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Jungfraubahn eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Jungfraubahn-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Jungfraubahn-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 148,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,739 Jungfraubahn-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 250,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 684,64 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 68,46 Prozent.

Jungfraubahn war somit zuletzt am Markt 1,47 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at