Jungfraubahn Aktie

Jungfraubahn für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Jungfraubahn-Anlage im Blick 25.06.2026 10:04:10

SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Jungfraubahn-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Jungfraubahn eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Jungfraubahn-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Jungfraubahn-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 148,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,739 Jungfraubahn-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 250,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 684,64 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 68,46 Prozent.

Jungfraubahn war somit zuletzt am Markt 1,47 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Jungfraubahn AG (N)

mehr Nachrichten

Analysen zu Jungfraubahn AG (N)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Jungfraubahn AG (N) 272,00 0,74% Jungfraubahn AG (N)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen