Jungfraubahn Aktie
WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789
|Profitable Jungfraubahn-Investition?
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01.10.2026 10:03:17
SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jungfraubahn von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Jungfraubahn-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 95,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Jungfraubahn-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,053 Jungfraubahn-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 243,16 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Papiers am 30.09.2026 auf 231,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 143,16 Prozent gesteigert.
Jungfraubahn markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,31 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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