Jungfraubahn Aktie
WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789
|Jungfraubahn-Performance im Blick
|
17.09.2026 10:03:26
SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jungfraubahn von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Jungfraubahn-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Jungfraubahn-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 167,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Jungfraubahn-Aktie investierten, hätten nun 5,988 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.09.2026 1 425,15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 238,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 42,51 Prozent.
Zuletzt verbuchte Jungfraubahn einen Börsenwert von 1,48 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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