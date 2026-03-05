SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jungfraubahn-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Jungfraubahn eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Jungfraubahn-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 130,20 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,768 Jungfraubahn-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Jungfraubahn-Papiers auf 321,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 246,54 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 146,54 Prozent gleich.

Jungfraubahn wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,78 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at