Jungfraubahn Aktie
WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789
|Lukrative Jungfraubahn-Anlage?
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02.07.2026 10:03:41
SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jungfraubahn-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 02.07.2021 wurden Jungfraubahn-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 148,20 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Jungfraubahn-Aktie investiert hat, hat nun 67,476 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 645,07 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Anteils am 01.07.2026 auf 261,50 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 76,45 Prozent vermehrt.
Jungfraubahn markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,53 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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