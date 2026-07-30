SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jungfraubahn-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Jungfraubahn-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Jungfraubahn-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Jungfraubahn-Papiers betrug an diesem Tag 145,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,690 Jungfraubahn-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Jungfraubahn-Aktie auf 261,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 180,00 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 80,00 Prozent.

Jungfraubahn war somit zuletzt am Markt 1,53 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at