Jungfraubahn Aktie
WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789
|Profitables Jungfraubahn-Investment?
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16.04.2026 10:03:28
SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Jungfraubahn von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Jungfraubahn-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Jungfraubahn-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 102,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Jungfraubahn-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,973 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Jungfraubahn-Aktie auf 284,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 276,26 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 176,26 Prozent vermehrt.
Jungfraubahn wurde am Markt mit 1,70 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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