Jungfraubahn Aktie
WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789
|Jungfraubahn-Anlage unter der Lupe
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15.10.2026 10:03:22
SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Jungfraubahn von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Jungfraubahn-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 150,40 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Jungfraubahn-Papier investiert hätte, befänden sich nun 66,489 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 126,33 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Papiers am 14.10.2026 auf 227,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51,26 Prozent vermehrt.
Jungfraubahn war somit zuletzt am Markt 1,32 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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