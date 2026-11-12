SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Jungfraubahn von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Jungfraubahn-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Jungfraubahn-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 158,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Jungfraubahn-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,631 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 167,40 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Papiers am 11.11.2026 auf 265,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,40 Prozent vermehrt.

Jungfraubahn war somit zuletzt am Markt 1,56 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at