SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Jungfraubahn von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Jungfraubahn-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Jungfraubahn-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Jungfraubahn-Papier an diesem Tag bei 135,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Jungfraubahn-Papier investiert hätte, befänden sich nun 73,638 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.01.2026 auf 286,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 097,20 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 110,97 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Jungfraubahn eine Börsenbewertung in Höhe von 1,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at