SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Jungfraubahn von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das Jungfraubahn-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 186,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Jungfraubahn-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 53,533 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 622,06 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Anteils am 25.02.2026 auf 310,50 CHF belief. Mit einer Performance von +66,22 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Jungfraubahn betrug jüngst 1,74 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
