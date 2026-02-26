SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Jungfraubahn von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Jungfraubahn-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Jungfraubahn-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 186,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Jungfraubahn-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 53,533 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 622,06 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Anteils am 25.02.2026 auf 310,50 CHF belief. Mit einer Performance von +66,22 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Jungfraubahn betrug jüngst 1,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at