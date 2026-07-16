Jungfraubahn Aktie
WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789
|Jungfraubahn-Investment
|
16.07.2026 10:03:23
SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Jungfraubahn von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Jungfraubahn-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 207,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Jungfraubahn-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,831 Jungfraubahn-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 231,88 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Papiers am 15.07.2026 auf 255,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 23,19 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Jungfraubahn eine Börsenbewertung in Höhe von 1,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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