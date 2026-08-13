Jungfraubahn Aktie

Jungfraubahn für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789

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Jungfraubahn-Investment 13.08.2026 10:03:44

SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Jungfraubahn von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Jungfraubahn-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Jungfraubahn-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 206,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Jungfraubahn-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48,544 Jungfraubahn-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 248,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 063,11 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 20,63 Prozent gleich.

Jungfraubahn war somit zuletzt am Markt 1,46 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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