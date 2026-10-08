Jungfraubahn Aktie
WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789
|Investmentbeispiel
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08.10.2026 10:03:23
SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Jungfraubahn von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Jungfraubahn-Papier statt. Der Schlusskurs der Jungfraubahn-Anteile betrug an diesem Tag 229,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Jungfraubahn-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,357 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 989,11 CHF, da sich der Wert eines Jungfraubahn-Papiers am 07.10.2026 auf 227,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,09 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Jungfraubahn belief sich zuletzt auf 1,33 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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