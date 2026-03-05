SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kardex-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Kardex-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 187,40 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Kardex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 53,362 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 527,21 CHF, da sich der Wert einer Kardex-Aktie am 04.03.2026 auf 253,50 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 35,27 Prozent.

Kardex war somit zuletzt am Markt 1,96 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at