Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
|Rentabler Kardex-Einstieg?
|
05.03.2026 10:03:31
SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die Kardex-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 187,40 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Kardex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 53,362 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 527,21 CHF, da sich der Wert einer Kardex-Aktie am 04.03.2026 auf 253,50 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 35,27 Prozent.
Kardex war somit zuletzt am Markt 1,96 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kardex AG
|
10:03
|SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.02.26
|SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.02.26
|SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kardex von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
12.02.26
|SPI aktuell: SPI am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.02.26
|SPI-Wert Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.02.26
|SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kardex von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.01.26
|SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kardex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.01.26
|SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kardex von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)