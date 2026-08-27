SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kardex von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Kardex-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Kardex-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 91,58 CHF. Bei einem Kardex-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,092 Kardex-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 259,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 283,36 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 183,36 Prozent zugenommen.

Kardex wurde am Markt mit 1,93 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at