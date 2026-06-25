Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
|Langfristige Performance
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25.06.2026 10:04:10
SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kardex von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Kardex-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Kardex-Anteile bei 215,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Kardex-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,464 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 106,50 CHF, da sich der Wert eines Kardex-Anteils am 24.06.2026 auf 229,50 CHF belief. Damit wäre die Investition um 6,50 Prozent gestiegen.
Alle Kardex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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