Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
|Kardex-Anlage
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17.09.2026 10:03:26
SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kardex von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Kardex-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Kardex-Papier an diesem Tag 261,50 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kardex-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,382 Kardex-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 228,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 87,38 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,62 Prozent abgenommen.
Kardex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,77 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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