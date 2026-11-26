Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
|Kardex-Investment im Blick
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26.11.2026 10:03:22
SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kardex-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 26.11.2025 wurde das Kardex-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 273,50 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Kardex-Aktie investierten, hätten nun 3,656 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 764,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 209,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,58 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Kardex bezifferte sich zuletzt auf 1,71 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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