Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
|Rentable Kardex-Anlage?
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15.10.2026 10:03:22
SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kardex von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Kardex-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Kardex-Aktie bei 291,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,431 Kardex-Anteilen. Die gehaltenen Kardex-Papiere wären am 14.10.2026 854,20 CHF wert, da der Schlussstand 249,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,58 Prozent verringert.
Kardex war somit zuletzt am Markt 1,90 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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