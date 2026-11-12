Kardex Aktie

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WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282

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Rentable Kardex-Anlage? 12.11.2026 10:03:23

SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kardex von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Kardex-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Kardex-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Kardex-Aktie bei 308,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32,415 Kardex-Anteilen. Die gehaltenen Kardex-Papiere wären am 11.11.2026 8 071,31 CHF wert, da der Schlussstand 249,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,29 Prozent verringert.

Kardex war somit zuletzt am Markt 1,97 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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