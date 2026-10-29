SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kardex von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Kardex-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Kardex-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Kardex-Aktie an diesem Tag 298,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Kardex-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,336 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 87,58 CHF, da sich der Wert eines Kardex-Papiers am 28.10.2026 auf 261,00 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 12,42 Prozent.

Kardex war somit zuletzt am Markt 2,01 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at