Kardex Aktie

Kardex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282

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Profitabler Kardex-Einstieg? 11.06.2026 10:03:36

SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kardex-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Kardex-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Kardex-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 264,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,781 Kardex-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 852,55 CHF, da sich der Wert eines Kardex-Papiers am 10.06.2026 auf 225,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 14,74 Prozent.

Kardex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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