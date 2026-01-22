SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kardex von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Kardex-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Kardex-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Kardex-Aktie an diesem Tag bei 295,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Kardex-Aktie investiert hätte, hätte er nun 33,841 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 627,75 CHF, da sich der Wert eines Kardex-Papiers am 21.01.2026 auf 284,50 CHF belief. Mit einer Performance von -3,72 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Kardex bezifferte sich zuletzt auf 2,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at