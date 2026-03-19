SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel wäre eine Kapitalanlage in Kardex von vor einem Jahr heute wert

Vor Jahren in Kardex eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Kardex-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Kardex-Papier an diesem Tag bei 252,00 CHF. Bei einem Kardex-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,968 Kardex-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Kardex-Papiere wären am 18.03.2026 1 003,97 CHF wert, da der Schlussstand 253,00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +0,40 Prozent.

Kardex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at