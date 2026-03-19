Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
|Lohnende Kardex-Anlage?
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19.03.2026 10:04:12
SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel wäre eine Kapitalanlage in Kardex von vor einem Jahr heute wert
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Kardex-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Kardex-Papier an diesem Tag bei 252,00 CHF. Bei einem Kardex-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,968 Kardex-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Kardex-Papiere wären am 18.03.2026 1 003,97 CHF wert, da der Schlussstand 253,00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +0,40 Prozent.
Kardex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,95 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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