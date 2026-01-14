SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel hätte eine Investition in Klingelnberg von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Klingelnberg-Einstiegs gewesen.

Das Klingelnberg-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Klingelnberg-Aktie letztlich bei 15,25 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 655,738 Klingelnberg-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 950,82 CHF, da sich der Wert eines Klingelnberg-Papiers am 13.01.2026 auf 10,60 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 6 950,82 CHF entspricht einer negativen Performance von 30,49 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Klingelnberg bezifferte sich zuletzt auf 94,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at