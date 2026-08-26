Klingelnberg Aktie
WKN DE: A2JNTA / ISIN: CH0420462266
|Klingelnberg-Investition im Blick
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26.08.2026 10:03:29
SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel hätte eine Investition in Klingelnberg von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Klingelnberg-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 18,70 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Klingelnberg-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 53,476 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 11,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 590,91 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 40,91 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Klingelnberg bezifferte sich zuletzt auf 99,00 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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