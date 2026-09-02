SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel hätte eine Investition in Klingelnberg von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Klingelnberg-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Klingelnberg-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Klingelnberg-Aktie an diesem Tag 16,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Klingelnberg-Aktie investiert hätte, hätte er nun 606,061 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 545,45 CHF, da sich der Wert eines Klingelnberg-Anteils am 01.09.2026 auf 10,80 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 6 545,45 CHF entspricht einer negativen Performance von 34,55 Prozent.

Alle Klingelnberg-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 93,84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at