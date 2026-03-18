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Klingelnberg Aktie

Klingelnberg für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNTA / ISIN: CH0420462266

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Lohnender Klingelnberg-Einstieg? 18.03.2026 10:04:50

SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Klingelnberg-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Klingelnberg-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Klingelnberg-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22,40 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Klingelnberg-Aktie investiert hat, hat nun 446,429 Anteile im Depot. Die gehaltenen Klingelnberg-Anteile wären am 17.03.2026 4 843,75 CHF wert, da der Schlussstand 10,85 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 51,56 Prozent.

Klingelnberg wurde am Markt mit 95,96 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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