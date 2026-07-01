SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Klingelnberg von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Klingelnberg-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Klingelnberg-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 20,00 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Klingelnberg-Aktie investiert hat, hat nun 500,000 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.06.2026 5 550,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11,10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,50 Prozent verringert.

Klingelnberg war somit zuletzt am Markt 95,05 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at