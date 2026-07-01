Klingelnberg Aktie
WKN DE: A2JNTA / ISIN: CH0420462266
|Klingelnberg-Anlage
|
01.07.2026 10:04:13
SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Klingelnberg von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Klingelnberg-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 20,00 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Klingelnberg-Aktie investiert hat, hat nun 500,000 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.06.2026 5 550,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11,10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,50 Prozent verringert.
Klingelnberg war somit zuletzt am Markt 95,05 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Klingelnberg AG
|
10:04
|SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Klingelnberg von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Zürich: SPI liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
29.06.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI sackt am Montagmittag ab (finanzen.at)
|
24.06.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
24.06.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI in Grün (finanzen.at)
|
24.06.26
|SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Klingelnberg von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
12.06.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
10.06.26