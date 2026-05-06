Klingelnberg Aktie
WKN DE: A2JNTA / ISIN: CH0420462266
|Rentabler Klingelnberg-Einstieg?
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06.05.2026 10:05:22
SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Klingelnberg von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Klingelnberg-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,45 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Klingelnberg-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,141 Klingelnberg-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.05.2026 gerechnet (10,85 CHF), wäre die Investition nun 55,78 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -44,22 Prozent.
Am Markt war Klingelnberg jüngst 94,98 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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