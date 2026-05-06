SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Klingelnberg von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Klingelnberg-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,45 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Klingelnberg-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,141 Klingelnberg-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.05.2026 gerechnet (10,85 CHF), wäre die Investition nun 55,78 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -44,22 Prozent.

Am Markt war Klingelnberg jüngst 94,98 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at