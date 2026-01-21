SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Klingelnberg von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Klingelnberg-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Klingelnberg-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 21,60 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Klingelnberg-Aktie investiert hat, hat nun 4,630 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 49,54 CHF, da sich der Wert einer Klingelnberg-Aktie am 20.01.2026 auf 10,70 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 50,46 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Klingelnberg belief sich zuletzt auf 94,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at