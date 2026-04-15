SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Klingelnberg von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren Klingelnberg-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Klingelnberg-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,032 Klingelnberg-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 42,34 CHF, da sich der Wert eines Klingelnberg-Papiers am 14.04.2026 auf 10,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -57,66 Prozent.

Klingelnberg markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 92,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at