SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Klingelnberg von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Klingelnberg-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Klingelnberg-Aktie bei 22,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 444,444 Klingelnberg-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 733,33 CHF, da sich der Wert eines Klingelnberg-Papiers am 09.06.2026 auf 12,90 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 42,67 Prozent vermindert.

Am Markt war Klingelnberg jüngst 111,91 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at