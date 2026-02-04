SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Klingelnberg von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Klingelnberg-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Klingelnberg-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Klingelnberg-Anteile bei 13,80 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Klingelnberg-Aktie investiert hat, hat nun 724,638 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Klingelnberg-Aktien wären am 03.02.2026 7 934,78 CHF wert, da der Schlussstand 10,95 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 20,65 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Klingelnberg belief sich jüngst auf 99,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at