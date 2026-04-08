Klingelnberg Aktie

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WKN DE: A2JNTA / ISIN: CH0420462266

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Klingelnberg-Investition 08.04.2026 10:03:55

SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Klingelnberg-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Klingelnberg-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Klingelnberg-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 18,25 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 547,945 Klingelnberg-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Klingelnberg-Papiers auf 10,75 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 890,41 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 41,10 Prozent.

Jüngst verzeichnete Klingelnberg eine Marktkapitalisierung von 95,87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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