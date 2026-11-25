Klingelnberg Aktie
WKN DE: A2JNTA / ISIN: CH0420462266
|Klingelnberg-Performance
|
25.11.2026 10:03:42
SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Klingelnberg-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 25.11.2021 wurden Klingelnberg-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Klingelnberg-Papier bei 19,05 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Klingelnberg-Papier investiert hätte, hätte er nun 524,934 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 217,85 CHF, da sich der Wert einer Klingelnberg-Aktie am 24.11.2026 auf 9,94 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 47,82 Prozent verringert.
Insgesamt war Klingelnberg zuletzt 89,24 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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