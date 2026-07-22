Klingelnberg Aktie

Klingelnberg für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNTA / ISIN: CH0420462266

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Langfristige Investition 22.07.2026 10:04:24

SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Klingelnberg-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Klingelnberg-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Klingelnberg-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Klingelnberg-Papier an diesem Tag 13,10 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Klingelnberg-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 763,359 Klingelnberg-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.07.2026 gerechnet (10,25 CHF), wäre die Investition nun 7 824,43 CHF wert. Mit einer Performance von -21,76 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Klingelnberg betrug jüngst 90,55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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