Klingelnberg Aktie
WKN DE: A2JNTA / ISIN: CH0420462266
|Lohnende Klingelnberg-Investition?
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16.09.2026 10:03:41
SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Klingelnberg-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 16.09.2025 wurde das Klingelnberg-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 12,30 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Klingelnberg-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 81,301 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 15.09.2026 833,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10,25 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 16,67 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Klingelnberg eine Marktkapitalisierung von 92,87 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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